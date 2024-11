ATP Finals: Taylor Fritz lässt Daniil Medvedev im Eröffnungsspiel keine Chance

Das erste Gruppenspiel bei den diesjährigen ATP-Finals in Turin war eine klare Angelegenheit für Taylor Fritz. Der US-Amerikaner setzte sich in zwei klaren Sätzen gegen Daniil Medvedev durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.11.2024, 16:09 Uhr

Eine überraschend klare Sache war das erste Einzel-Match der diesjährigen ATP Finals in Turin: Taylor Fritz ließ im Duell mit dem von der Papierform her favorisierten Daniil Medvedev seinem Gegenüber keine echte Chance und lieferte nach nur 1:20 Stunden Spielzeit einen beeindruckenden 6:4,-6:3-Erfolg ab.

War der Russe bei der asiatischen Tour Anfang Herbst in Peking und Shanghai noch im Halbfinale, respektive dem Viertelfinale, gestanden, ließ sich bereits letzte Woche in Paris-Bercy erahnen, dass die Topform des Weltranglisten-Vierten ihren Zenit in dieser Saison bereits überschritten hat. So setzte es gleich zu Beginn eine Niederlage gegen den Australier Alexei Popyrin.

Und obzwar auch Fritz seine Auftaktaufgabe in Paris-Bercy nicht erfolgreich abschließen konnte, sah man dem aus dem US-Bundesstaat Kalifornien stammenden 27-Jährigen am heutigen Tag deutlich mehr Spielfreude an, als seinem wankelmütigen Kollegen auf der anderen Netzseite. Zugeben muss man allerdings, dass Fritz an diesem Tag so ziemlich alles aufging - nur mal folgender Lob als Beispiel:

In der Night-Session treffen heute Lokalmatador Jannik Sinner und der Australier Alex de Minaur aufeinander. Beginnzeit ist 20:30 Uhr.

Im ersten Doppel-Match der diesjährigen inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft der Herren setzten sich die Australier Marc Purcell / Jordan Thompson gegen die niederländisch-kroatische Paarung Wesley Koolhof / Nikola Mektic nach 83 Minuten mit 7:6 (1) und 6:3 durch. In der Doppel-Begegnung des Abends (ab 18:00 Uhr) treffen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) auf Harri Heliovaara (Finnland) und Henry Patten (Großbritannien).

Hier die Gruppen-Tableaus in Turin (Einzel und Doppel)