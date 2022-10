ATP Finals: Tennis weicht der Fußball-WM aus

Das Endspiel der ATP Finals wird um zwei Stunden nach hinten verschoben, das gaben die ATP und der italienische Tennisverband bekannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.10.2022, 11:51 Uhr

Das Finale des Jahresabschlussturniers am 20. November wird damit erst ab 19 Uhr MEZ beginnen, statt wie geplant um 17 Uhr.

Grund dafür: die Fußball-WM in Katar. Denn hier steigt um 17 Uhr MEZ das Eröffnungsspiel. Diesem Clash will man in Turin aus dem Weg gehen. Man wolle sichergehen, dass so viele Fans wie möglich weltweit das letzte Spiel der ATP-Saison verfolgen können, heißt es.

Eigentlich hatte die WM erst am 21. November beginnen sollen, durch die Vorverschiebung um einen Tag war es nun zur Kollision mit den ATP Finals gekommen.

Das Doppelfinale findet wie geplant um 16 Uhr statt.

Die ATP Finals sind vom 13. bis 20. November 2022 angesetzt.

Bislang qualifiziert haben sich Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas. Auch Novak Djokovic ist dabei, auch wenn er aktuell nur Platz 10 im Jahres-Race belegt. Grund: Als Sieger eines Grand-Slam-Turniers ist man auch dabei, wenn man die Saison unter den Top 20 abschließt, was auf Djokovic zutrifft.

Drei Plätze sind damit noch zu vergeben.

