ATP Finals: Titelverteidiger Daniil Medvedev dreht Match gegen Hurkacz - und meckert über schnellen Court

Der Weltranglisten-Zweite Daniil Medvedev hat seinen ersten Sieg bei den ATP Finals in Turin eingefahren - wenn auch mit Mühe.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.11.2021, 16:48 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Medvedev siegte nach verlorenem ersten Satz mit 6:7 (5), 6:3, 6:4 gegen Debütant Hubert Hurkacz. Das zweite Gruppenspiel der Roten Gruppe bestreiten am Abend Alexander Zverev und Matteo Berrettini (ab 21 Uhr bei uns im Liveticker).

Medvedevs Zahlen waren hierbei durchaus beeindruckend: 31 Winner bei nur 8 Fehlern ohne Not, und das über drei Sätze - stark! Zu einem Breakball kam Hurkacz das gesamte Match über nicht: Medvedev machte 81 Prozent seiner Punkte, wenn das erste Service kam (was zu überragenden 88 Prozent der Fall war). Und starke 55 Prozent über den zweiten Aufschlag.

Auch Hurkacz lag übrigens im positiven Bereich: Er schlug ebenfalls 31 Gewinnschläge, bei 17 Unforced Errors.

Daniil Medvedev findet Plätze zu schnell

Ein gutes Bild, Stichwort mehr Punkte als Fehler? Medvedev sah das nicht ganz so, er zeigte sich nicht allzu angetan von der Schnelligkeit des Platzes. Fürs Publikum wäre es vielleicht besser gewesen, wenn der Court nicht so schnell sei. Letztlich sei es nur darauf angekommen, wer den ersten guten Ball schlage, erklärte er. "Ein guter Ball und der Punkt ist vorbei." Viele Matches würden wohl so laufen, prophezeite er, "ich hatte in zwei Spielen Breakchancen und hab verwandelt. Das war der Schlüssel."

Medvedev hatte die letzte Auflage der ATP Finals in London in 2021 für sich entschieden, nach einem Finalsieg über Dominic Thiem. In diesem Jahr findet das Jahresabschlussturnier erstmals in Turin statt.

In der Grünen Gruppe sind Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Casper Ruud am Start. Djokovic eröffnet diese am Montag um 14 Uhr gegen Ruud, ab 21 Uhr ist dann Stefanos Tsitsipas gegen Andrey Rublev angesetzt.

