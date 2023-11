ATP Finals: Tsitsipas bucht Ticket für Turin

Stefanos Tsitsipas wird bei den ATP Finals vom 12. bis zum 19. November in Turin teilnehmen. Der Sieg gegen Alexander Zverev brachte die entscheidenden Punkte.

von Daniel Hofmann

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat die Teilnahme bei den ATP Finals ins Turin sicher.

Stefanos Tsitsipas ist damit zum fünften Mal in Folge für das Jahresendturnier qualifiziert. Durch den Sieg gegen Alexander Zverev kommt der Grieche aktuell auf 4055 ATP-Punkte im laufenden Kalenderjahr. Diese Punktzahl sichert den achten Platz vorzeitig ab. Aktuell liegt der 25-Jährige auf Platz sechs im Race und hat nach Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Jannik Sinner die Teilnahme beim lukrativen Turnier in Turin sicher.

Tsitsipas tritt insgesamt zum fünften Mal bei den Finals an, die er 2019 bei der ersten Teilnahme gewinnen konnte. Der aktuell Sechste der Weltrangliste gewann damals noch in London das Endspiel in drei Sätzen gegen Dominic Thiem. Bei den letzten drei Ausgaben war jeweils in der Gruppenphase das Turnier beendet.

Hurkacz und de Minaur jagen Rune und Zverev

Spannend bleibt hingegen der Kampf um die letzten beiden offenen Plätze beim Jahresend-Showdown. Aktuell hat Alexander Zverev die beste Position für die Teilnahme in Norditalien, der allerdings noch von Holger Runde, Hubert Hurkacz und auch Alex de Minaur überholt werden kann, die allesamt im Viertelfinale beim ATP Masters in Paris-Bercy stehen. Rune trifft in der Runde der letzten acht Spieler nun auf Novak Djokovic. De also mit einem Sieg Alexander Zverev helfen könnte, um am Ende einen der beiden offenen Spots zu erlangen.

Zverev, der die Finals 2021 selbst gewinnen konnte, könnte mit einer Teilnahme die Rückkehr in die Top10 krönen, die ihm u.a. mit den Titeln in Hamburg und Chengdu gelang. Zverev hatte nach den Frech Open keine Punkte zu verteidigen, da er sich im vergangenen Jahr im Halbfinale von Roland Garros gegen Rafael Nadal eine schwere Sprunggelenksverletzung zuzog. Der Hamburger verpasste daraufhin die restliche Saison 2022 und ging so ohne Punktepolster in die zweite Saisonhälfte 2023.