ATP Finals: Tsitsipas muss gegen Rune aufgeben

Stefanos Tsitsipas musste bei den ATP Finals in Turin nach nur drei Spielen gegen Holger Rune aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2023, 15:19 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Holger Rune in Turin

Das war leider nur ein kurzer Nachmittag für die Tennisfans in Turin. Denn Stefanos Tsitsipas, der nach seiner Niederlage gegen Jannik Sinner noch erklärt hatte, dass er topfit sein, musste seine Partie gegen Holger Rune beim Stand von 1:2 im ersten Satz abbrechen. Damit hat Rune am Donnerstag gegen Sinner noch die Chance. die Vorschlussrunde in Turin zu erreichen. Den Platz von Tsitsipas im letzten Gruppenspiel gegen Novak Djokovic wird wohl Hubert Hurkacz einnehmen.

Auch das erste Match am Dienstag ging einigermaßen zügig über die Bühne: Da besiegten Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin nämlich Andres Molteni und Maximo Gonzalez mit 6:4 und 6:4.

Am Abend (ab 21 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) kommt es zur Schlagerpartie zwischen Lokalmatador Sinner und Novak Djokovic.

