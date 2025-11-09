ATP Finals Turin: Lokalmatadoren Bolelli/Vavassori besiegen topgesetzte Cash/Glasspool

Die italienischen Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori sind mit einem überzeugenden 7:5, 6:3-Sieg über das Nummer 1-Doppel Cash/Glasspool in die ATP Finals in Turin gestartet.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 20:03 Uhr

© Getty Images Die Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori hatten am Sonntag in Turin Grund zum jubeln.

Im ersten Satz ging es lange mit dem Service, ehe sich die Italiener beim Stand von 6:5 plötzlich zwei Satzbälle erspielten. Ausgerechnet ein Doppelfehler von Glasspool brachte die Entscheidung in einem eigentlich sehr umkämpften Durchgang.

In Satz zwei fiel die Vorentscheidung schließlich im sechsten Game, diesmal bei Aufschlag von Julian Cash. Wieder reichte Bolelli/Vavassori eine einzige Breakchance - ein Rückhandvolley von Glasspool landete unter dem Jubel des Turiner Publikums knapp im Aus.

Die an Nummer sieben gesetzten Italiener ließen in der Folge bei eigenem Aufschlag nicht mehr allzu viel anbrennen. Nach einer Spielzeit von einer Stunde und 21 Minuten besiegelte Vavassori mit einem starken zweiten Aufschlag den etwas überraschenden Sieg über das topgesetzte britische Duo.

Bereits am Nachmittag hatten sich - ebenfalls in der "Gruppe Peter Fleming" - die deutschen Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz den spanisch-argentinischen Paarung Granollers/Zeballos in drei Sätzen geschlagen geben.

Nächste Gegner von Krawietz/Pütz sind Cash/Glasspool, die nun genauso wie die Deutschen bereits extrem unter Zugzwang stehen.

Hier das Doppel-Tableau in Turin