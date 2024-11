ATP Finals Turin: Nur die allerbeste Vorbereitung für Carlos Alcaraz

In der “Ferrero Tennis Academy” werden für Carlos Alcaraz alle Rahmenbedingungen so geschaffen, damit sich der Weltranglisten-Zweite perfekt auf die noch anstehenden Aufgaben vorbereiten kann.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2024, 15:33 Uhr

Ab einem gewissen Level machen Kleinigkeiten einen großen Unterschied. Das gilt zwar nicht nur für den Tennissport, aber selten wird dieses Faktum so sichtbar, wie im Falle des “weißen Sports”. Da wird tagelang an Feinjustierungen am Schläger oder am Bewegungsablauf des Athleten getüftelt, jeder Spieler investiert Unmengen an Zeit in die psychologische Vorbereitung, um mit druckintensiven Situationen fertig zu werden und jede mögliche Spielsituation durchzuanalysieren.

Und selbstverständlich ist das auch bei Carlos Alcarz der Fall. Nach seiner Achtelfinal-Niederlage in Paris-Bercy gegen den Lokalmatador Ugo Humbert, kehrte “Carlitos” in die Akademie seines Trainers Juan Carlos Ferrero zurück, wo bereits alles perfekt für die kommenden Trainingseinheiten des Spaniers vorbereitet wurde.

Nächste Saison startet mit den Australian Open

Denn wie die spanische Sportzeitung “MARCA” berichtet, wurde im überdachten Pavillion des Tenniszentrums nahe Alicante der gleiche Belag aufgelegt, wie er auch bei den kommenden ATP Finals in Turin zum Einsatz kommt. Der im Oktober installierte Boden wurde von Alcaraz und Trainer Ferrero bereits ausgiebig getestet. Erfreulich auch, dass die Davis-Cup-Finals in Malaga auf praktisch dem selben Belagsmaterial ausgespielt werden - immerhin sind die Finals in Turin und der Mannschaftswettbewerb in Südspanien die letzten beiden Auftritte des Iberers in dieser Saison.

Apropos Saison: In der Kommenden möchte Alcaraz erst mit den Australian Open Mitte Jänner starten, danach soll es weiter nach Rotterdam gehen, zu einem ATP-World-Tour-500-Turnier, dass ebenfalls auf einem Belag der Marke “Greenset” ausgetragen wird.