ATP-Finals Turin: Ruud als zweiter Alternate nach Bublik bestätigt

Aufgrund des Rückzugs von Novak Djokovic für die ATP-Finals in Turin wurde durch das Nachrücken von Lorenzi Musetti ein weiterer Alternate benötigt. Neben Alexander Bublik stellte sich nun Casper Ruud zur Verfügung, der eigentlich schon im Urlaub verweilte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 17:17 Uhr

© Getty Images Trotz angetretenem Urlaub nimmt Casper Ruud die Rolle als zweiter Ersatzspieler in Turin an.

Für ordentlich Wirbel sorgte Novak Djokovic nach seinem Finalsieg bei den Hellenic Championship in Athen, als er aufgrund einer Schulterverletzung die Teilnahme bei den heute gestarteten ATP-Finals in Turin absagte und seinem Endspielgegner Lorenzo Musetti somit den Fix-Start auf heimischem Boden überließ.

Doch auch für den Fall der Fälle, falls sich Spieler während des Turniers in Turin verletzen, muss gesorgt sein. Und so hält die ATP seit vielen Jahren zwei fürstlich entlohnte Ersatzspieler vor Ort bereit, die im Falle eines Ausfalls einspringen können. Mit der Rolle geplant hatte bereits der Kasache Alexander Bublik, der seine Bereitschaft via Social Media mit einem Underarm-Serve im Training mit Carlos Alcaraz medial spaßig verbreitete.

Schwieriger sah es mit der Besetzung des zweiten Alternate-Spots aus. Und dennoch ließ die ATP nichts unversucht, den nächstplatzierten Spieler im „Race to Turin“ für diese Rolle zu gewinnen. Und so wurde Casper Ruud, der via Instagram Bilder seines bereits angetretenen Urlaubs veröffentlichte, doch noch von der Rolle des zweiten Ersatzmanns in Turin überzeugt. Familiär war diese Hauruck-Aktion bestimmt nicht einfach zu verkaufen. Immerhin sollte wenigstens die Reisekasse für den nächsten Privat-Urlaub ordentlich gefüllt sein.