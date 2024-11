ATP-Finals Turin: Ruud besiegt Alcaraz zum Auftakt

Mit einer starken Leistung besiegte der Norweger Casper Ruud im Gruppenspiel der ATP-Finals in Turin Carlos Alcaraz aus Spanien, der sich nach einem Fehlstart noch steigerte, dem Match dennoch keine Wendung mehr geben konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.11.2024, 15:55 Uhr

© Getty Images Mit einer starken Leistung siegte Casper Ruud in Turin zum Auftakt gegen Carlos Alcaraz.

Falls man bei einem ATP-Finale mit den besten acht Spielern der Saison überhaupt von einer Außenseiterrolle sprechen kann, musste man diese Casper Ruud vor dem Gruppenspiel gegen Carlos Alcaraz aufgrund der direkten Bilanz einräumen. Alle vier bisherigen Vergleiche gingen an den Spanier, wobei dieser nur einen Satz abgab. Einziger Hoffnungsschimmer ist die Austragung in der Halle, in welcher der Norweger 2022 immerhin das Finale erreichen konnte, während der vierfache Grand-Slam-Champion noch keinen einzigen seiner Titel „überdacht“ einfahren konnte.

Doch wie ein Außenseiter trat der 25-jährige Ruud wahrlich nicht auf. Nach einem umkämpften Aufschlagspiel zu Beginn, in dem er zwei Break-Chancen vereiteln konnte, fand der Norweger immer mehr zu seinem sicheren Spiel und hielt seine Position möglichst nahe an der Grundlinie. Nach dem Break zum 3:1 behielt er auch im folgenden Service-Game die Nerven und wehrte abermals drei Break-Möglichkeiten seines Gegners ab. Mit einem Ass besiegelte er den Gewinn des ersten Durchgangs, in welchem er dem aufgrund einer Erkältung sichtlich beeinträchtigten Spanier nur einen Spielgewinn überließ.

Im zweiten Akt stabilisierte sich Alcaraz, der seine Return-Position weit hinter der Grundlinie veranschlagt hatte, bei seinen Aufschlagspielen und packte selbst entschlossen bei der ersten Break-Chance im Durchgang zu. Als der 21-jährige bei 5:3 zum Satzausgleich servierte, erspielte sich Ruud mit einem traumhaften Lob zwei laufende Break-Chancen und verwandelte gleich die erste. Nachdem Ruud per Aufschlag den Gleichstand herstellen konnte, nutzte er das Momentum und legte gleich ein weiteres Break nach. Dennoch musste er in seinem letzten Aufschlagspiel noch einmal hart kämpfen, ehe er bei seinem dritten Matchball mit einem Ass den 6:1, 7:5-Erfolg nach 85 Minuten fixierte.

Im Rennen um den Einzug ins Halbfinale sieht sich der Weltranglisten-7. in der Gruppe „John Newcombe“ weiters dem Hamburger Alexander Zverev und Andrey Rublev gegenüber, die heute ab 20:30 Uhr aufeinandertreffen.

