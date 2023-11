ATP Finals: Wie wird das Match zwischen Rune und Tsitsipas gewertet?

Bei den ATP Finals zählt jeder Match-, Sieg- und manchmal Spielgewinn. Wie wird nun der Abbruchsieg von Holger Rune gegen Stefanos Tsitsipas gewertet?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2023, 16:19 Uhr

© Getty Images Holger Rune nach seinem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas in Turin 2023

Mitglieder der offiziellen WhatsApp-Gruppe der ATP bei den Finals in Turin wussten es kurz vor 16 Uhr genau: Holger Rune mag gegen Stefanos Tsitsipas nur drei Games gespielt haben, dem Dänen wird aber zwei gewonnene Sätze zugeschrieben. Genauer gesagt: 2:0 Sätze, aber 0:0 Spiele. Letzteres lassen wir mal kurz außen vor.

Was aber heißt das? Nun: Rune steht nach zwei Partien bei 3:2 Sätzen. Und hat sich damit ein Endspiel am Donnerstag gegen Jannik Sinner erspielt. Denn selbst wenn der Lokalmatador heute Abend Novak Djokovic in zwei Durchgängen bezwingen sollte (und damit bei 4:0 stünde): Mit einem Zwei-Satz-Sieg hielte Rune bei 5:2. Und Sinner bei 4:2. Vorteil Dänemark.

Spannend könnte es auch für Novak Djokovic werden - sollte der Titelverteidiger heute Abend tatsächlich gegen Jannik Sinner verlieren. Und damit bei 3:3 oder gar 2:3 stehen. Dann könnte sich Sinner gegen Rune auch eine Niederlage leisten. Wenn Hubert Hurkacz gegen Djokovic Großes, ja, fast Unmögliches leistet. Aber eigentlich ist ja schon davon auszugehen, dass sich Djokovic auch die vierte Partie gegen Sinner holt. Und dann gäbe es ein echtes Endspiel zwischen Holger Rune und dem heimischen Favoriten.

