ATP Finals: Zverev verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

Alexander Zverev kann mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Winterpause gehen. Denn bei den ATP Finals in Turin gewann er sein letztes Saison-Match gegen Andrey Rublev mit 6:4 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2023, 22:23 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Freitagabend in Turin

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Tribünen waren voll an diesem Freitagabend in Turin. Und auch wenn es letztlich nur noch um immerhin 200 Punkte für die Weltrangliste und ein saftiges Preisgeld ging, schenkten sich Alexander Rublev und Alexander Zverev nichts. Schon gar nicht in Durchgang eins, der trotz des glatten Ergebnisses von 6:4 eine knappe Stunde Spielzeit beanspruchte.

Nach der Niederlage von Daniil Medvedev gegen Carlos Alcaraz am Nachmittag war ja bereits klar, dass Zverev keine Chance mehr auf einen Halbfinalplatz haben würde. Rublev, der sowohl gegen Medvedev wie auch Alcaraz in zwei Sätzen untergegangen war, sowieso nicht. Rublev startete besser in die Partie, nahm Zverev gleich dessen ersten Aufschlag zum 2:0 ab, gab diesen Vorsprung aber gleich wieder aus der Hand. Letztlich brachte Zverev das Break im neunten Spiel über die Linie.

Im zweiten Durchgang gelang Zverev die entscheidende Volte zum 4:3. Danach konnte Rublev bei Aufschlag seines Gegners nicht mehr zurückschlagen. Nach einer Spielzeit von 1:41 Stunden hatte Zverev seinen zweiten Sieg gefeiert. Zum Auftakt war der deutschen Nummer eins ja einer über Carlos Alcaraz gelungen. Ein gutes Ergebnis. Aber eben um eine Nuance nicht gut genug.

Morgen geht es in Turin dann im K.O.-Modus weiter. Im ersten Halbfinale trifft Jannik Sinner auf Daniil Medvedev (ab 14:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker), ab 21 Uhr spielt dann Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz.

Hier das Einzel-Tableau in Turin