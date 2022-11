ATP: Gael Monfils erstmals seit 9 Jahren nicht mehr in den Top 50

Der französische Publikumsliebling Gael Monfils musste sich am Montag aus den Top 50 der ATP-Weltrangliste verabschieden - das erste Mal seit neun Jahren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.11.2022, 10:58 Uhr

© Getty Images Gael Monfils ist nach neun Jahren aus den Top 50 des ATP-Rankings gefallen

Die Zukunft wird für Gael Monfils nicht leichter: Der beliebte französische Tennis-Künstler verlor nach dem ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy 90 Zähler im ATP-Ranking und flog damit wie erwartet aus den Top 50 der Weltbestenliste heraus. Eine praktisch historische Zäsur für den Pariser, war er doch seit dem 29. Juli 2013 durchgehend Mitglied der 50 besten Tennis-Herren.

Aber alles hat einmal ein Ende, was dem Tennisfan im September schmerzlich am Beispiel von Roger Federer vor Augen geführt wurde. Wie lange "La Monf" das Unausweichliche noch vor sich herschieben wird können, bleibt abzuwarten. Der Westeuropäer, der mehr als die Hälfte der Saison 2022 aufgrund von anhaltenden Fußproblemen verpasst hatte, versprach erst kürzlich auf seinem Instagram-Account einen großen Comeback-Versuch in der kommenden Spielzeit.

Mit 36 Jahren ist ein erneutes Aufraffen für den Franzosen wohl eine kleine Herkules-Aufgabe, zumal mit der aktuellen Ranglisten-Position Setzungen gar bei kleineren ATP-World-Tour-250-Veranstaltungen immer unwahrscheinlich werden - von Grand-Slam- und ATP-Masters-1000-Turnier braucht man gar nicht erst zu reden.

Zumindest abseits des Tenniscourts hatte das Jahr 2022 für Monfils eine wunderschöne Überraschung parat. Mitte Oktober wurde er Vater einer gemeinsamen Tochter mit Profi-Kollegin Elina Svitolinam, die auf den himmlischen Namen "Skai" hört.