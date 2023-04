ATP: Gael Monfils nicht in Monte Carlo, Start in Bosnien möglich

Der Franzose Gael Monfils kann beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo nicht antreten, spekuliert aber mit einer Wildcard für das neue ATP-Event in Banja Luka.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2023, 20:55 Uhr

© Getty Images Kein Start von Gael Monfils beim Sandplatz-Masters-Event in Monte Carlo

Harte Wochen und Monate für den französischen Publikumsliebling Gael Monfils: Nachdem sich der in der Weltrangliste mittlerweile auf Rang 324 abgestürzte Pariser bei seinem erst dritten Match in diesem Jahr in Miami gegen seinen Landsmann Ugo Humbert eine Verletzung im Handgelenk zugezogen hatte, ist - trotz aller Versuche - ein Start beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo für den 36-Jährigen nicht möglich.

Monfils konnte auch in der vergangenen Saison nicht wirklich in Erscheinung treten - zu sehr plagte sich der Ehemann von Elina Svitolina mit hartnäckigen Problemen an Knie und Fuß herum. Allerdings soll es sich bei den aktuellen Komplikationen am Handgelenk um keine langwierige Sache handeln - eine Entzündung mit leichten neurologischen Auswirkungen könne in recht überschaubarer Zeit mittels Infiltration und Ultraschall in den Griff bekommen werden, so der Westeuropäer kürzlich in einem Vlog.

Eine Wildcard in Monte Carlo wieder frei

Dennoch - der Sandplatz-Klassiker im Fürstentum Monaco kommt für "Lamonf" offensichtlich zu früh. Die nächste Möglichkeit für ein erfolgreiches Comeback auf die ATP-Tour könnte es für den ehemaligen Weltranglisten-Sechsten nun beim "neuen" ATP-Tour-Event in Banja Luka geben. Auf Twitter gab es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Gerüchte, dass eine Wildcard bei der 250er-Veranstaltung in Bosnien-Herzegowina an den Westeuropäer gehen könnte.

Banja Luka steht 2023 zum ersten Mal im Kalender der ATP-Tour - die Lizenz der Serbia Open in Belgrad ging an das westliche Nachbarland. Durch die Absage Monfils' beim Monte Carlo Country Club rückt der Brite Jack Draper ins Hauptfeld nach - eine Wildcard für den südeuropäischen Sandplatz-Klassiker ist nun wieder frei geworden.