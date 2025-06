ATP Queen's Club: Carlos Alcaraz eröffnet Rasensaison gegen Alejandro Davidovich Fokina

Carlos Alcaraz hat beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club eine unangenehme Auslosung erwischt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2025, 17:11 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz führt das Feld in London an

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren wird Carlos Alcaraz im Londoner Queen's Club in die Rasensaison starten. Der amtierende French-Open-Sieger bekommt es beim ATP-500-Turnier in der ersten Runde mit seinem Landsmann Alejandro Davidovich Fokina zu tun und würde bei einem Sieg auf Jordan Thompson oder Jaume Munar treffen.

Erstmals so richtig unangenehm könnte es für Alcaraz, der das prestigeträchtige Turnier in West Kensington 2023 gewann, dann im Viertelfinale werden. Gemäß der Setlzliste würde der Weltranglistenzweite nämlich auf den aufschlagstarken Ben Shelton treffen, mit dem Alcaraz schon bei den French Open Probleme hatte. Shelton eröffnet seinerseits gegen einen Qualifikanten.

Briten hoffen auf Draper

Ebenfalls in der oberen Hälfte landeten Holger Rune und Miami-Champion Jakub Mensik. Rune eröffnet gegen Matteo Arnaldi und würde im Achtelfinale auf Grigor Dimitrov oder Gael Monfils treffen, Mensik spielt zum Auftakt gegen Lokalmatador Cameron Norrie.

Die größten Hoffnungen setzen die britischen Tennisfans freilich in Jack Draper, der im Queen's Club an Position zwei gesetzt ist. Der 23-Jährige spielt zunächst gegen Jenson Brooksby und würde danach wohl auf Alexei Popyrin treffen. Im Viertelfinale droht ein Duell mit Frances Tiafoe, mögliche Halbfinalgegner sind Taylor Fritz und Alex de Minaur.

Das Einzel-Tableau in London