Roland-Garros 2025: Alcaraz gewinnt gegen Shelton - im Viertelfinale gegen Paul

Carlos Alcaraz ist mit einem 7:6 (8), 6.3, 4:6 und 6:4 gegen Ben Shelton in das Viertelfinale der French Open 2025 eingezogen. Dort trifft der Titelverteidiger erneut auf einen US-Amerikaner, nämlich Tommy Paul.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2025, 20:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz auf dem Court Philippe-Chatrier

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Nach neun Spielen herrschte im Publikum auf dem Court Philippe-Chatrier eine gewisse Unruhe. Da standen Carlos Alcaraz und Ben Shelton am Netz, klatschten sich ab, geradewegs so, als ob das Match gerade zu Ende gegangen wäre. Und nachdem Alcaraz wenige Minuten zuvor ausgerutscht war, musste man fast befürchten, dass die Mission Titelverteidigung genau in diesem Moment endete. Aber weit gefehlt. Der Stuhlschiedsrichter annoncierte ein 5:4 für Shelton, das Match ging weiter.

Und es war eine grandiose Partie vor ausverkauften Rängen. Das lag vor allem auch an Shelton, der gewohnt offensiv spielte, Alcaraz immer wieder in Bedrängnis brachte und den ersten Akt eigentlich hätte gewinnen müssen. Denn im Tiebreak führte der Linkshänder mit 6:4 und dann noch einmal mit 7:6. Der Satz ging aber an Alcaraz.

Alcaraz zeigt Fair Play

Zu Beginn von Durchgang zwei musste der Spanier gleich einmal mehrere Breakbälle abwehren, Shelton hatte in dieser Phase auch ein bisschen Pech. Alcaraz erwies sich als fairer Sportsmann, gestand Shelton einen Punkt zu, den der Schiedsrichter eigentlich schon ihm gutgeschrieben hatte.

Den ersten Aufschlagverlust im gesamten Match erlaubte sich Ben Shelton zum 3:5, Alcaraz servierte sicher aus.

Das Niveau der Partie blieb weiterhin hoch, die spektakulären Ballwechsel wurden nicht weniger. Was sich änderte: Carlos Alcaraz spürte seinen Vorhand-Longline immer besser. Was gegen Shelton oft eine gute Option ist, weil dieser die Vorhandseite gerne ein bisschen offen lässt. Dann waren es aber genau zwei dieser Bälle, die Shelton das Break zum 3:1 im dritten Satz ermöglichten. Alcaraz schlug umgehend zurück.

Paul erstmals im Viertelfinale von Roland-Garros

Bei 4:4 wehrte Shelton eine - möglicherweise schon vorentscheidende - Breakchance mit einem Ass ab. Stattdessen hatte diesmal der Außenseiter ein wenig Glück mit einem Netzroller. Und schickte das Match mit 6:4 in die Verlängerung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Lorenzo Musetti und Holger Rune mit ihrem Abendspiel nicht pünktlich beginnen würden.

Das Match ging längst an die Substanz, die Konzentration ließ für kurze Momente nach. Alcaraz nutzte das zum Break zum 2:1. Nach einer Spielzeit von 3:10 Stunden hatte Carlos Alcaraz seinen ersten Matchball, setzte aber einen Rückhand-Return ins Aus. Shelton wollte sich dann schon noch anschauen, wie Alcaraz selbst mit Aufschlag das Match beendet. Das sah bis zum 30:= gut aus, dann leistete sich Alcaraz zwei Fehler. Danach keinen mehr.

Im Viertelfinale geht es am Dienstag gegen Tommy Paul. Der US-Amerikaner hatte nach zwei Fünf-Satz-Partien gegen Marton Fucsovics und Karen Khachanov einen eher beschaulichen Sonntag. Paul schlug Alexei Popyrin mit 6:3, 6:3 und 6:3 und erreichte damit erstmals die Runde der letzten acht in Roland-Garros.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros