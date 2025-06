Roland Garros 2025 live: Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Ben Shelton treffen im Achtelfinale der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport, im Livestream bei ServusTV On, Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2025, 13:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Ben Shelton fordert Carlos Alcaraz

Auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz wartet im Achtelfinale der French Open 2025 erstmals ein gesetzter Gegner. Ben Shelton ist in Paris die Nummer 13 des Turniers und zeigte in Runde drei gegen den Italiener Matteo Gigante eine starke Leistung.

Dennoch wird Alcaraz die Partie gegen Shelton als Favorit in Angriff nehmen. In den beiden bisherigen Duellen mit dem US-Amerikaner gab der Spanier keinen Satz ab.

Alcaraz vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Ben Shelton gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros