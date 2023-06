ATP Queen´s Club: Alcaraz holt ersten Rasen-Titel und die Nummer eins

Carlos Alcaraz hat erstmals ein ATP-Turnier auf Rasen gewonnen. Mit dem 6:4 und 6:4 gegen Alex de Minaur holte sich der Spanier nicht nur den Siegerpokal beim ATP-Tour-500-Event im londoner Queen´s Club, sondern setzte sich auch wieder an die Spitze der ATP-Weltrangliste.

von red/SID

zuletzt bearbeitet: 25.06.2023, 16:43 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz durfte mal wieder jubeln

Carlos Alcaraz wird das Wimbledon-Turnier an Position eins gesetzt starten. Der Spanier gewann mit dem 6:4 und 6:4 gegen Alex de Minaur beim ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club nicht nur seinen allerersten Titel auf Rasen - Alcaraz überholte mit seinem elften Karriere-Championat auch Novak Djokovic in der ATP-Weltrangliste. Für ein direktes Match-Up der beiden wie zuletzt in Roland Garros wird dieser Tausch aber keine Auswirkungen haben: Ein Treffen zwischen den beiden besten Spielern der Welt ist immer noch erst im Finale an der Church Road möglich.

Aber Alcaraz hat sich mit einer letztlich souveränen Woche im traditionsreichen Queen´s Club zumindest ins Gespräch für einen tiefen Run in Wimbledon gebracht. Im vergangenen Jahr hatte er im Achtelfinale gegen Jannik Sinner verloren. Der Südtiroler war ein Match später dann gegen Djokovic trotz einer 2:0-Satzführung ausgeschieden.

Für Alcaraz war es bereits der fünfte Triumph in diesem Jahr. Zuvor hatte er in Buenos Aires, Barcelona und Madrid auf Sand sowie in Indian Wells auf Hartplatz triumphiert. Bei den French Open unterlag er von Krämpfen geplagt im Halbfinale dem späteren Titelträger Djokovic.

