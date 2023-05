ATP: Gael Monfils trennt sich von Trainer Günter Bresnik

Nach etwas mehr als zwei Jahren trennen sich die Wege von Gael Monfils und Coach Günter Bresnik. Wie es für den Franzosen weitergeht ist noch unklar.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 21:05 Uhr

© Getty Images Gael Monfils beendete die Zusammenarbeit mit Günter Bresnik

Paukenschlag im Team von Gael Monfils: Der Franzose trennt sich nach mehr als zwei Jahren Zusammenarbeit vom österreichischen Star-Coach Günter Bresnik. Das teilte der 36-Jährige am Montag über die Medien mit. Wer der neue Coach des Publikumslieblings werden wird, ist noch nicht fixiert.

Der Mann aus Paris war zu Beginn 2021 eine Arbeitsgemeinschaft mit dem 62-jährigen Wiener eingegangen, die auch durchaus Früchte trug. So holte Monfils zu Beginn der Saison 2022 den Titel beim ATP-250-Turnier in Adelaide und sicherte sich hernach eine Viertelfinal-Beteiligung beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne.

Gerüchteküche erwähnt Tillström

Nach einigen hartnäckigen Verletzungen klappte das Comeback in diesem Jahr nicht: Von sieben Partien (davon nur drei auf der großen ATP-Tour) konnte der aktuell auf ATP-Rang-389-Geführte lediglich ein Match für sich entscheiden. Nun, kurz vor seinem Heim-Grand-Slam-Turnier in Paris zog der ehemals Weltranglisten-Sechste nun die Reißleine.

Gerüchteweise wird nun der Name Mikael Tillström als Nachfolger erwähnt. Mit dem Schweden hatte Monfils bereits von 2015 bis 2017 eine Spieler-Trainer-Beziehung geführt. Unter Tillström gelangen Monfils ein Sieg beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Washington, eine Finalteilnahme beim Masters-1000-Event in Monte Carlo, sowie ein Vordringen ins Halbfinale der US Open 2016.