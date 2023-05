ATP Genf: Alexander Zverev steht bereits im Viertelfinale

Die deutsche Nummer zwei im Herrentennis, Alexander Zverev, steht nach einem klaren Zweisatz-Erfolg über Christopher Eubanks im Viertelfinale des Sandplatz-Turniers in Genf.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 20:15 Uhr

Alexander Zverev steht nach einem Zweisatz-Erfolg über Christopher Eubanks im Viertelfinale von Genf

Alexander Zverev hat seine Generalprobe für die French Open gut begonnen: Der Hamburger hat mit einem deutlichen 6:2, 6:3 gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks das Viertelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Genf erreicht. Zverev trifft in der Runde der letzten Acht entweder auf den Chinesen Yibing Wu oder den Italiener Marco Cecchinato.

Zverev hatte die Aufgabe in Gestalt des 27-jährigen Weltranglisten-75. von Beginn weg vollkommen unter Kontrolle und ließ in dem gerade einmal 68 Minuten dauernden Kurzgefecht nichts zu. 2019 hatte der 19-fache ATP-Turniersieger das Sandplatzturnier in der Südschweiz bereits einmal gewonnen.

Zverev zeigte sich jedenfalls im On-Court-Interview nach der Begegnung ausgesprochen zufrieden mit seinem Auftritt: "Ich bin sehr glücklich darüber hier im Viertelfinale zu stehen. Es ist fein wieder hier zurück zu sein. Das Wetter und die Stadt sind wunderschön. Und das Publikum ist auch sensationell. Ich habe es heute wirklich sehr genossen, hier zu spielen."

