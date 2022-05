ATP Genf: Daniil Medvedev - Comeback ausgerechnet gegen einen Franzosen

Daniil Medvedev kehrt heute Abend beim ATP-Tour-250-Turnier in Genf nach längerer Verletzungspause zurück. Gegner wird Richard Gasquet sein. Gegen Franzosen tut sich Medvedev traditionell immer etwas schwer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2022, 07:38 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev bei seinem bislang letzten Auftritt in Miami

Fast hat es früher in dieser Tennissaison den Anschein gehabt, dass Daniil Medvedev die Spitzenposition in den ATP-Charts gar nicht so richtig wollte. Dabei hatten die australischen Behörden dem Russen ein Angebot gemacht, dass dieser gar nicht ablehnen konnte: Nach dem Einreiseverbot für Novak Djokovic und dem damit verbundenen Verlust von 2.000 Zählern für die ATP-Charts hätte Medvedev so richtig durchstarten können. Zumal Djokovic als Ungeimpfter auch in Indian Wells und Miami nicht am Start war.

Und ja: Für ein paar kurze Momente hat Daniil Medvedev ja auch von ganz oben in der Weltrangliste gegrüßt. Gefühlt aber nicht als der damals aktuell beste Spieler des Planeten. Denn nach der Final-Pleite in Melbourne gegen Rafael Nadal setzte es in Acapulco gegen denselben Spieler in der Vorschlussrunde die nächste Niederlage. In Indian Wells war gegen Gael Monfils Schluss, in Miami immerhin erst im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz.

Medvedev braucht Spielpraxis

Danach hat Medvedev eine Pause eingelegt, ein paar Wehwehchen korrigieren lassen, auf die von ihm ohnehin wenig geschätzten Sandplatz-Turniere in Monte-Carlo, Madrid, Rom, etc. verzichtet. Die Rückkehr in dieser Woche in Genf kommt nun doch etwas überraschend, mag aber auch dem Umstand geschuldet sein, dass Medvedev in Roland Garros ein paar Punkte sammeln möchte. Denn der Start in Wimbledon wird ihm wie auch seinen russischen Landsleuten verwehrt bleiben. Also muss vor den French Open Spielpraxis her, heute Abend (nicht vor 18 Uhr) ist es gegen Richard Gasquet so weit.

Die Bilanz gegen den Routinier spricht mit 2:1 für Daniil Medvedev, alle bisherigen Partien fanden indes auf Hartplatz statt. Andererseits ist die Beziehung von Medvedev zu französischen Gegnern eine ganz besondere - und keine gute: Neben der Niederlage gegen Monfils hat er 2022 auch schon gegen Ugo Humbert verloren (beim ATP Cup), immerhin Benoit Paire in Acapulco geschlagen. Humbert war auch 2020 in Hamburg zu stark für Medvedev, ebenso wie Gilles Simon im selben Jahr in Marseille. Oder Jeremy Chardy in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy 2019. Daniil Medvedev wird dennoch als Favorit in das Treffen mit Richard Gasquet gehen. Und versuchen, innerhalb der kommenden Tage etwas von dem aufzuholen, was ihm seine größten Konkurrenten in der ATP-Weltrangliste voraus haben: Matchpraxis auf Sand.

Hier das Einzel-Tableau in Genf