ATP Genf: Daniil Medvedev verliert Comeback-Match gegen Richard Gasquet

Daniil Medvedev hat sein Comeback-Match auf der ATP-Tour gegen Richard Gasquet verloren. In der zweiten Runde des ATP-250-Events von Genf zog der Weltranglistenzweite mit 2:6 und 6:7 (5) den Kürzeren.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.05.2022, 20:09 Uhr

Daniil Medvedev ist wenig erfolgreich auf die ATP-Tour zurückgekehrt

Die Vorzeichen vor den French Open könnten für Daniil Medvedev freilich bessere sein. Der Weltranglistenzweite hat verletzungsbedingt seit dem ATP-Masters-1000-Event von Miami pausiert - und ist nun in Genf mit einer Niederlage auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Am Dienstag unterlag der Russe Richard Gasquet in der zweiten Runde des ATP-250-Events mit 2:6 und 5:7 (5).

So wird der US-Open-Champion aus dem Vorjahr ohne Erfolgserlebnis zum zweiten Major-Turnier des Jahres reisen. Zu jenem Turnier, bei dem Medvedev im Vorjahr das Viertelfinale erreichen konnte. Ein durchaus zufriendenstellendes Ergebnis damals für den 26-Jährigen, der keinen Hehl daraus macht, sich auf Sand wahrlich nicht pudelwohl zu fühlen.

Gasquet im Tiebreak stark

Beim ATP-250-Event von Genf war Medvedev topgesetzt ins Rennen gegangen und profitierte in Runde eins von einem Freilos. Gegen den Altmeister Richard Gasquet war Medvedev jedoch insbesondere in Satz eins auf verlorenem Posten, dieser ging klar mit 6:2 an den Routinier. In Satz zwei hatte der Russe insbesondere beim Stand von 5:4 die Chance, den Satzausgleich zu schaffen, ließ einige Halbchancen aber ungenützt.

Im Tiebreak, das in Durchgang zwei wenig später die Entscheidung bringen musste, lief Medvedev über weite Strecken nur hinterher. Zwar konnte der 26-Jährige ein frühes Minibreak egalisieren, ein weiteres gab schließlich aber den Ausschlag zu Gunsten von Richard Gasquet, der in Runde eins John Millman keine Chance gelassen hatte. Der Franzose wartet nun auf den Sieger des Duells zwischen Kamil Majchrzak und Thiem-Bezwinger Marco Cecchinato.

Joao Sousa (Zweisatzerfolg über Pablo Andujar), Thanasi Kokkinakis (Überraschungssieg gegen Fabio Fognini) und Johan Nikles (Sieg über Landsmann Leandro Riedi) haben bereits am Nachmittag ihre Matches gewinnen können.

