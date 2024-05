ATP Genf: Djokovic bezwingt Yannick Hanfmann im Achtelfinale

Herzlichen Glückwunsch Novak Djokovic. Der Serbe wurde heute 37 Jahre alt und belohnte sich selbst mit einem Zwei-Satz-Sieg gegen den Deustchen Yannick Hanfmann. Somit steht der Weltranglistenerste im morgigen Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Genf.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.05.2024, 21:39 Uhr

© Getty Images

Der Weltranglistenerste legte zu seinem Debut bei dem ATP-250-Turnier in Genf einen souveränen Auftritt hin, bei dem er nur im zweiten Satz kurz wackelte. Obowohl Hanfmann und Djokovic beide stark in den ersten Satz starteten, konnte der Weltranglistenerste doch zügig in Führung gehen und den ersten Satz mit 6:3 beenden.Im zweiten Satz hingegen konnte Hanfmann durch ein offensives Tennis mit 3:0 in Führung gehen und dominierte die erste Hälfte des zweiten Satzes.

Djokovic ließ eine weitere Führung allerdings nicht weiter zu und arbeitete sich Stück für Stück zurück ins Match. Der Serbe gewann sechs Spiele in Folge und beendete somit auch den dritten Satz mit 6:3. Für Hanfmann ist damit im Achtelfinale Schluss. Der Deutsche konnte zuvor Andy Murray mit 7:5 und 6:2 bezwingen. Somit konnte die Geburtstagsfeier des Serben schon auf dem Platz beginnen. Der Kuchen nach dem Match durfte natürlich auch nicht fehlen. Im morgigen Viertelfinale empfängt Djokovic entweder Denis Shapovalov oder Tallon Griekspoor.

