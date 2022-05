ATP Genf: Dominic Thiem - "Es ist ein großes Puzzle"

Dominic Thiem bekommt es beim ATP-250-Event in Genf in Runde eins mit Marco Cecchinato zu tun. Vor Turnierbeginn äußerte sich der Österreicher zu seiner aktuellen Form.

© GEPA pictures Dominic Thiem trifft in Genf auf Marco Cecchinato

Noch wartet Dominic Thiem auf den ersten Sieg seit seinem Comeback, am Montag bietet sich dem Niederösterreicher in Genf die nächste Gelegenheit: In Runde eins wartet auf den US-Open-Sieger des Jahres 2020 der italienische Qualifikant Marco Cecchinato, gegen den Thiem das bisher einzige Aufeinandertreffen auf der Tour im Halbfinale der French Open 2018 in drei Sätzen gewann.

"Natürlich ist das French-Open-Semifinale 2018 ein Match, an das wir uns beide immer erinnern werden", erklärte Thiem am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Genf. Die Vorzeichen sind jedoch deutlich andere als noch vor vier Jahren: Sowohl Thiem als auch Cecchinato erlebten im Jahr 2022 bislang großteils Enttäuschungen.

Cecchinato 2022 mit Horrorstart

Während der Österreicher verletzungbedingt erst Ende März auf die Tour zurückkehrte, verlor Cecchinato vor Turnierbeginn in Genf alle elf Saisonmatches. In der Schweiz fand der 29-Jährige mit souveränen Siegen über Julian Lenz und Pablo Cuevas aber in die Erfolgsspur zurück.

Auf eine ähnliche Entwicklung hofft auch Thiem: "Es ist ein großes Puzzle. Alles kommt langsam zusammen, aber einige Teile fehlen immer noch wie die Vorhand. Die ist manchmal richtig gut, manchmal mache ich viel zu leichte Fehler. Das Hauptproblem sind aber die Match-Situationen, an die ich mich wieder gewöhnen muss."

Thiem: "Das ist nicht so viel Zeit"

Stress macht sich Thiem trotz seines Negativlaufs noch keinen: "Ich jage immer noch nach dem ersten Sieg. Es kommt mir aber immer in den Sinn, dass ich erst seit ca. zwei Monaten ohne Schmerzen trainieren kann. Das ist nicht so viel Zeit, um die zehn Monate aufzuholen, die ich vermisst habe."

Bei den French Open, die Thiem vor der Verzögerung seines Comebacks als Saisonziel ausgegeben hatte, möchte der Lichtenwörther wieder konkurrenzfähig sein. Das Turnier in Genf soll ihm dabei helfen: "Diese Woche ist großartig, eine wunderschöne Stadt mit dem See. Und hier gibt es viele Plätze, man kann so lange trainieren wie man will."

