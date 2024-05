ATP Genf: Ofner verliert im Achtelfinale gegen Casper Ruud

Für den Steirer Sebastian Ofner war im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Genf Schluss. Der Österreicher unterlag in drei knappen Sätzen dem Zweitgesetzten Casper Ruud.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.05.2024, 18:22 Uhr

© GEPA Pictures

Für den Zweitgesetzten Casper Ruud war es heute das erste Match bei dem ATP-250-Turnier in Genf, für Ofner bereits das vierte, da der Österreicher noch die Qualifikation spielen musste. In der Qualifikation an Eins gesetzt, erspielte Ofner sich das Ticket für das Hauptfeld. In der ersten Runde traf er dann auf den ungesetzten Rinky Hijikata, den der Steirer in drei Sätzen besiegen konnte.

Heute hat es schlussendlich nicht für einen Sieg gereicht. Ofner konnte zwar den ersten Satz mit 6:4 gewinnen, verlor dann aber den zweiten sowie den entscheidenen dritten Satz mit 2:6. Somit konnte der Norweger Casper Ruud ins Viertelfinale ziehen und trifft morgen auf den an fünf gesetzten Argentinier Sebastian Biaz. Ruud ist aktuell die Nummer sieben der Welt und stand in den vergangenen beiden Jahren im Finale der French-Open.

