ATP Genf: Ruud und Koepfer im Viertelfinale

Casper Ruud und Dominik Koepfer sind in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Genf eingezogen. Der Norweger hatte dabei weniger Probleme als der deutsche Davis-Cup-Spieler.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 15:31 Uhr

© Getty Images Casper Ruud ist in Genf erfolgreich gestartet

Gestern hatte sich Casper Ruud als Zuschauer noch den ersten und einzigen Auftritt von Roger Federer beim ATP-Tour-250-Turnier in Genf gegönnt, am Mittwoch musste der an Position zwei gesetzte Norweger selbst ins Geschehen eingreifen. Und Ruud, in diesem Jahr schon im Halbfinale von Monte Carlo und Madrid, wurde seiner Favoritenstellung gerecht, gewann mit 7:5 und 6:2 gegen Tennys Sandgren.

Im Viertelfinale trifft Ruud auf Dominik Koepfer. Der musste in Genf bereits zum zweiten Mal ran, nach seinem Auftakterfolg gegen Benoit Paire nun wieder gegen einen Veteranen: Feliciano Lopez. Und Koepfer holte sich das Linkshänder-Duell mit 7:5, 6:7 (1) und 6:3.

Federer hatte am Dienstag in drei Sätzen gegen Pablo Andujar verloren. Der Spanier spielt am Freitag entweder gegen Dominic Stephan Stricker oder Marton Fucsovics.

