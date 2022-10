ATP Gijon: Dominic Thiem eröffnet gegen Joao Sousa

Dominic Thiem spielt zum Auftakt des ATP-Tour-250-Turniers in Gijon gegen Joao Sousa. der Portugiese ist einer der Lieblingsgegner von Thiem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 20:56 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem spielt in Gijon zum Auftakt gegen Joao Sousa

Kaum zu glauben, aber es hat eine Zeit gegeben, in der Dominic Thiem gefühlt im Wochenrhythmus gegen Joao Sousa auf dem Court gestanden hat. Tatsächlich sind es insgesamt sieben Matches, die die beiden gegeneinander bestritten haben. Mit sechs Siegen für den Österreicher. Das letzte Match liegt nun aber auch schon sechs Jahre zurück. In Halle auf Rasen gewann Thiem. Der sich nun in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Gijon wieder mit Joao Sousa auseinandersetzen muss.

Im Falle eines Sieges geht es entweder gegen Albert Ramos-Vinolas, in Gijon an Position acht gesetzt, oder den US-Amerikaner Marcos Giron. Ramos Vinolas ist in Gijon an Position acht gesetzt, Thiem hat sein Protected Ranking in Anspruch genommen.

Angeführt wird das Tableau von Andrey Rublev, der erst am heutigen Samstag im Halbfinale von Astana in einem mitreißenden Match gescheitert war. Als Nummer zwei geht Pablo Carreno Busta ins Rennen. Interessant auch die Vergabe der Wildcards: Zwei gingen an die Veteranen Andy Murray und Feliciano Lopez. Die dritte aber wurde Martin Landaluce zuteil. Der 16-Jährige hat vor wenigen Wochen bei den US Open den Titel bei den Junioren geholt.

