ATP Gijon live: Dominic Thiem vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem bekommt es im Halbfinale des ATP-250-Events von Gijon mit der Nummer eins des Turniers Andrey Rublev zu tun. Das Duell ist für 14:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky Sport Austria und TennisTV angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2022, 20:19 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

Dominic Thiem bekommt es in Gijon mit Andrey Rublev zu tun

Auf dem Papier ist es natürlich eine klare Sache. Nicht nur hat Andrey Rublev 2022 bereits drei Titel gewinnen können und Thiem lediglich zwei Semifinals erreicht, der Russe rangiert auch in der Weltrangliste über 150 Plätze vor seinem österreichischen Kontrahenten. Und überdies liegt der Weltranglistenneunte auch im Head-to-Head mit 3:2 in Front, mit drei Siegen am Stück im Rücken.

So klar ist es dann aber doch nicht. Rublev zeigte zuletzt nicht immer starke Leistungen, musste sich in Gijon zudem bereits zum Auftakt gehörig strecken. Thiem hingegen fühlt sich in Spanien pudelwohl, zeigte zuletzt mit das beste Tennis seit monatelanger Verletzungspause. Im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-29. Francisco Cerundolo eine äußerst solide Vorstellung.

Thiem vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Dominic Thiem und Andrey Rublev ist für 14:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky Sport Austria und TennisTV angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.