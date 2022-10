ATP Gijon: Wildcards gehen an die alten Haudegen Andy Murray und Feliciano Lopez

Beim erstmals ausgetragenen ATP-World-Tour-250-Turnier in Gijon (Spanien) ist der Österreicher Dominic Thiem wieder im Einsatz. Die Wildcard-Einladungen gingen unter anderem an Andy Murray und Feliciano Lopez.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 17:16 Uhr

Andy Murray wird beim ATP-World-Tour-250-Event in Gijon eine Wildcard in Anspruch nehmen

Der Nordwesten Spaniens, genauer gesagt Gijon an der asturischen Küste, ist kommende Woche Austragungsort eines neuen ATP-World-Tour-250-Events, das dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Turnierkalender der ATP zu finden ist. Möglich macht das die diesjährige Nicht-Austragung des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai und eine damit verkürzte Asien-Tour.

Mit dabei bei der Premiere ist auch Dominic Thiem, der sein Protected Ranking einsetzt, um direkt mit dem Hauptwettbewerb einsteigen zu können. Um zu sagen, gegen wen es zum Auftakt gehen wird, ist es natürlich noch zu früh, jedoch weiß man seit gestern, wer von den Veranstaltern mit einer der begehrten Wildcards bedacht wurde.

Florenz kehrt nach 28 Jahren auf den Turnierplan zurück

Und zwar zunächst der zweifache Wimbledon-Champion Andy Murray, der in der aktuellen Woche die Einladung in Astana noch abgelehnt hatte, sich nun jedoch wieder einsatzbereit fühlt, nach den emotionalen Stunden beim Laver Cup in der O2-Arena in London. Neben dem kämpferischen Schotten darf noch ein zweiter Evergreen an den Start: Feliciano Lopez, mittlerweile auf Rang 407 im ATP-Computer abgerutscht, hat in dieser Saison noch kein Match auf der großen Herren-Tour gewonnen, sich dafür zehn Auftaktpleiten zugezogen. Allzulange wird der mittlerweile 41-Jährige wohl auch nicht mehr professionell auf die gelbe Filzkugel eindreschen.

Die letzte Freikarte für das Hauptfeld geht dagen an den erst 16-jährigen Martin Landaluce. Der spanische Teenager hat erst vor einem Monat den Junioren-Wettbewerb der US Open für sich entscheiden können. Topggesetzt in Gijon wird Andrey Rublev aus Russland sein, vor den beiden Lokalmatadoren Pablo Carreno-Busta und Roberto Bautista Agut.

Ebenfalls kommende Woche kehrt das ATP-World-Tour-250-Turnier in Florenz auf den Turnierplan zurück, das zuletzt im Jahr 1994 ausgetragen wurde. Headliner in der malerischen Stadt in der Toskana ist Felix Auger-Aliassime aus Kanada. Auch der Deutsche Oscar Otte wird in Italien mit von der Partie sein.