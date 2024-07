ATP Gstaad: Berrettini mit Premierensieg gegen Tsitsipas ins Endspiel

Matteo Berrettini ist mit einem 7:6 (6) und 7:5 gegen Stefanos Tsitsipas in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 15:42 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat erstmals Stefanos Tsitsipas besiegt

Die meisten Niederlagenserien im Tennis gehen irgendwann einmal zu Ende. UNd jene von Matteo Berrettini war mit drei Pleiten am Stück ja auch gar nicht so lang. Aber der Italiener wird doppelt froh sein, dass er sich in Gstaad gegen Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (6) und 7:5 durchsetzen konnte. Zum einen, weil er gegen den Griechen nun endlich angeschrieben hat. Zum anderen, weil nur noch ein Sieg zum zweiten Titel in dieser Saison fehlt - den ersten hatte Berrettini in Marrakech geholt. Ebenfalls auf Sand.

Gstaad ist ohnehin ein gutes Pflaster für Matteo Berrettini: Hier hat er im Jahr 2018 seinen ersten Titel auf der ATP-Tour überhaupt geholt.

Im Finale trifft Berrettini etwas überraschend auf Quentin Halys. Der französische Qualifikant hatte sich im ersten Halbfinale gegen Jan-Lennard Struff mit 6:3 und 7:6 (2) behaupten können.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad