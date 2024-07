ATP Gstaad: Berrettini weiter, Hanfmann verpasst Viertelfinale

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann hat den Viertelfinaleinzug beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad verpasst. Der Italiener Matteo Berrettini steht nach einem Zwei-Satz-Sieg über Daniel Galan in der Runde der letzten Acht.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 18.07.2024, 21:48 Uhr

Yannick Hanfmann verlor gegen den an Position drei gesetzten Kanadier Felix Auger Aliassime nach einem guten Satz den Faden und unterlag schließlich 6:7 (6:8), 2:6. Hanfmann besaß im Tie Break einen Satzball, musste den umkämpfen ersten Durchgang dann aber doch abgeben - eine Vorentscheidung. Anschließend war die größte Gegenwehr gebrochenDamit ist aus deutscher Sicht nur noch Jan-Lennard Struf beim Sandplatzturnier in der Schweiz dabei. Der Warsteiner bekommt es in der Runde der letzten acht mit dem an Position vier gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry zu tun.

Das Turnier in Gstaad liegt dem italienischen Wimbledon-Finalisten von 2021 einfach, der 2018 hier den Titel gewann. Matteo Berrettini konnte an seine gute Form anknüpfen und steht nach einem souveränen 6:4 und 6:2-Sieg im Viertelfinale des Sandplatzevents in der Schweiz. In der nächsten Runde wartet mit dem an Eins gesetzten Stefanos Tsitsipas kein leichter Gegner auf den Italiener.

