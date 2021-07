ATP Gstaad: Casper Ruud holt den Titel

Casper Ruud bleibt in Sandplatzform: Beim ATP-Turnier in Gstaad holte er seinen zweiten Titel innerhalb von zwei Wochen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.07.2021, 15:03 Uhr

© Getty Images Casper Ruud

Ruud gewann im Endspiel gegen Hugo Gaston mit 6:3, 6:2 und sicherte sich damit seinen zweiten Titel am Stück - in der vergangenen Woche hatte er im schwedischen Bastad triumphiert. Und kommende Woche hat er die Chance auf den Hattrick: Da tritt Ruud bei den Generali Open in Kitzbühel an.

Der Sieg in Gstaad ist der insgesamt vierte für den 22-Jährigen nach Siegen in Buenos Aires (2020), Genf und Bastad (2021). In der Weltrangliste steht der Norweger aktuell mit Platz 14 so hoch wie noch nie.

In Kitzbühel ist Ruud der Topgesetzte, nach einem Freilos in Runde 1 trifft er auf den Sieger des Duells zweier Qualifikanten.