ATP Gstaad: Deutsch-österreichisches Duell geplatzt, Schweizer verlieren

Da Yannick Hanfmann beim Sandplatzturnier in Genf krankheitsbedingt zurückziehen musste, bekommt es Dennis Novak zum Auftakt nun mit dem Lucky Loser Kacper Zuk zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2021, 19:40 Uhr

© Getty Images Dennis Novak bekommt es nun zum Auftakt mit dem Lucky Loser Kacper Zuk zu tun

Kleine Enttäuschung beim ATP-World-Tour-250-Event in Gstaad: Die Tennisfreunde im DACH-Gebiet haben sich schon auf eine spannungsgeladene Erstrundenbegegnung zwischen dem Österreicher Dennis Novak und dem Deutschen Yannick Hanfmann gefreut. Daraus wird nun leider nichts. Der Wahl-Münchner musste krankheitsbedingt aus dem Hauptfeld des luftigen Sandplatzturniers zurückziehen.

Somit bekommt es Novak am Dienstag ab 10:30 Uhr (MESZ) in der Roy Emerson Arena mit dem Lucky Loser Kacper Zuk aus Polen zu tun. Der Weltranglisten-170. hat 2021 noch keinen Sieg in einem Hauptwettbewerb auf ATP-Tour-Niveau einfahren können und war in der zweiten Qualifikationsrunde an dem Lokalmatador Sandro Ehrat gescheitert.

Auch morgen zwei Eidgenossen im Einsatz

Apropos Lokalmatadore: Diese hatten am ersten Hauptfeld-Spieltag zur Enttäuschung der heimischen Fans keine Erfolge zu vermelden. Während eben erwähnter Ehrat gegen den Australier Marc Polmans mit 5:7, 3:6 den Kürzeren zog, musste sich der mit einer Wild-Card ausgestattete Johan Nikles dem tschechischen Qualifikanten Vit Kopriva ganz klar mit 2:6, 1:6 geschlagen geben.

Morgen steigen für die Eidgenossen die beiden Wild-Card-Inhaber Leandro Riedi und Toptalent Dominic Stephan Stricker in den Sandplatz-Ring. Der 19-jährige Riedi steht mit Federico Delbonis einer ausgesprochen schweren Aufgabe gegenüber. Der ein Jahr jüngere Stricker fordert den Franzosen Arthur Rinderknech.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad