ATP Gstaad: Dominic Thiem eröffnet gegen Hugo Gaston

Dominic Thiem startet beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad gegen Hugo Gaston. Mit dem Franzosen hat sich Thiem in Roland Garros 2020 ein episches Duell geliefert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2022, 19:16 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft in Gstaad zum zweiten Mal auf Hugo Gaston

Auch jüngere Sportfreunde werden sich wohl an das bislang einzige Treffen zwischen Dominic Thiem und Hugo Gaston bei den French Open 2020 erinnern. Gespielt wurde im Herbst, Thiem hatte gerade den Titel bei den US Open geholt, Gaston machte sich das tiefe Geläuf zunutze und stellte gefühlt einen neuen Weltrekord an Stoppversuchen auf. Thiem zog sich in fünf Sätzen doch noch aus der Affäre, musste im Viertelfinale gegen Diego Schwartzman den Strapazen aber Tribut zollen.

Nun kommt es in Gstaad zum zweiten Match zwischen Thiem und Gaston. Unter komplett anderen Voraussetzungen: Thiem ist nach den guten Auftritten in Bastad auf dem Weg zurück in die Weltspitz, musste für einen Platz im Hauptfeld aber sein Protected Ranking in Anspruch nehmen. Gaston dagegen startet als Nummer sieben in das 250er-Turnier. Und wird sich wohl etwas Neues einfallen lassen müssen - denn in der Höhe von Gstaad wird es nicht so einfach mit den Stoppbällen werden.

Ruud führt Setzliste vor Berrettini an

Sollte Dominic Thiem diese Auftakthürde nehmen, käme es in Runde zwei zu einem Duell mit entweder Federico Delbonis oder Mikael Ymer. Im Viertelfinale würde möglicherweise Roberto Bautista Agut warten, gegen den Thiem in Bastad in drei Sätzen gewonnen hatte.

Angeführt wird das 28er-Tableau von Titelverteidiger Casper Ruud vor Matteo Berrettini. Diese beiden werden auch in der Woche darauf in Kitzbühel am Start sein. Dominic Thiem natürlich auch.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad