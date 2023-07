ATP Gstaad: Dominic Thiem verliert im Achtelfinale gegen Hamad Medjedovic

Österreichs aktuelle Nummer zwei, Dominic Thiem, verliert das Achtelfinal-Duell beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Gstaad gegen den Serben Hamad Medjedovic in drei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.07.2023, 17:08 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem ist im Achtelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Gstaad gescheitert

Die Revanche an Hamad Medjedovic für die Niederlage im Semifinale des Heim-ATP-Challenger-Turniers in Mauthausen ist Dominic Thiem leider nicht geglückt: Der Lichtenwörther muss sich im Achtelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Gstaad dem Serben erneut geschlagen geben. Der 19-jährige Südslawe setzt sich nach 2:13 Stunden mit 7:5, 2:6, 6:3 gegen die österreichische Nummer zwei durch und trifft im Viertelfinale auf den Sieger des deutschen Duells Yannick Hanfmann gegen Daniel Altmaier.

Im ersten Durchgang befanden sich beide Protagonisten auf Augenhöhe - zumindest bis zum fünf beide, denn gerade im letzten Aufschlagsspiel des Auftaktakts setzte Thiem zwei Vorhandbälle ins Netz, die ihm den Satz kosteten. Der zweite Satz stand ganz im Zeichen des Niederösterreichers, auch weil die Aufschlagleistung des jungen Serben kurzfristig nachließ. Zu Beginn des Entscheidunggssatzes drückte Medjedovic nochmal gehörig aufs Tempo, zog gleich mit 3:0 davon und ließ sich nachfolgend die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Die Nummer 183 der ATP-Weltrangliste erhöhte damit im Head-to-head gegen den US-Open-Champion von 2020 auf 2:0. Die nächste Chance zur Weiterentwicklung hat der Ex-Weltranglisten-Dritte kommende Woche beim Sandplatz-Turnier im kroatischen Umag, bevor es eine Woche darauf zum Heimturnier nach Kitzbühel geht.

