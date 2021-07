ATP Gstaad: Hugo Gaston fordert im Finale Casper Ruud

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad haben Casper Ruud und Hugo Gaston das Endspiel erreicht. Für den Franzosen geht es um den ersten Turniersieg seiner Karriere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2021, 15:17 Uhr

© Getty Images Hugo Gaston spielt um seinen ersten Karriere-Titel

Vor allem den österreichischen Tennisfans ist Hugo Gaston noch in bester Erinnerung: Der französische Linkshänder hatte im Achtelfinale der French Open 2020 Dominic Thiem an den Rand einer Niederlage gebracht, den damals frisch gebackenen US-Open-Champion mit einem Stoppball nach dem anderen genervt. Thiem musste dann im Viertelfinale gegen Diego Schwartzman den vielen Sprints gegen Gaston Tribut zollen, verlor gegen seinen argentinischen Kumpel in fünf Sätzen.

Um Hugo Gaston wurde es in den letzten Monaten etwas ruhiger, nun steht er vor seinem größten Karriere-Triumph: Der 20-Jährige aus Toulouse gewann im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad gegen Laslo Djere mit 3:6, 6:3 und 6:3. Eine Verbesserung seines Rankings, das im Moment bei 155 steht, ist Gaston auf jeden Fall schon sicher.

Ins Endspiel aber geht er als Außenseiter: Denn Casper Ruud hat den Schwung seines Turniersiegs von Bastad gleich mit nach Gstaad genommen und im Halbfinale am Samstag den erstaunlichen Erfolgslauf des Qualifikanten Vit Koprina beendet. Der Tscheche hatte Turnierfavorit Denis Shapovalov aus dem Wettbewerb geworfen, gegen Ruud fehlten im beim 3:6 und 0:6 dann aber die Kräfte für den nächsten Coup.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad