ATP Gstaad: Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas ziehen ins Viertelfinale ein

Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas haben beim ATP-250-Turnier in Gstaad das Viertelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 20:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan-Lennard Struff setzte sich am Mittwoch durch

Jan-Lennard Struff erweist sich beim ATP-250-Event in Gstaad weiterhin als Tiebreak-König. Nach seinem 7:6 (6) und 7:6 (4)-Auftakterfolg über Albert Ramos-Vinolas setzte sich der Deutsche am Mittwoch im Achtelfinale gegen den Schweizer Lokalmatador Leandro Riedi mit 7:6 (6) und 7:6 (1) durch.

Die Zuschauer in Gstaad bekamen während des gesamten Matches kein einziges Break zu sehen. In den Kurzentscheidungen präsentierte sich Struff dann jeweils etwas solider als sein Kontrahent. Im Viertelfinale trifft der Warsteiner auf den an Position vier gesetzten Tomas Martín Etcheverry, der gegen Botic van de Zandschulp in drei Sätzen gewann.

Zudem zog am Mittwoch auch die Nummer eins des Turniers ins Viertelfinale ein. Stefanos Tstisipas gewann gegen Hamad Medjedovic mit 7:6 (6) und 6:3. Der Grieche bekommt es nun mit Fabio Fognini zu tun, der den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas nach Abwehr zweier Matchbälle bezwang.

Das Einzel-Tableau in Gstaad