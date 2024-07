ATP Gstaad live: Jan-Lennard Struff vs. Quentin Halys im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad auf Quentin Halys. Das Match gibt es ab 11 Uhr im Livestream bei tennistv.com und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 12:33 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft zum zweiten Mal auf Quentin Halys

Gibt es erneut die Chance auf einen Turniersieg von Jan-Lennard Struff? Nach der Premiere in diesem Frühjahr in München, wo der deutsche Davis-Cup-Spieler im Endspiel gegen Taylor Fritz gewinnen konnte, darf sich Struff nun auch in Gstaad große Hoffnungen auf eine weitere Finalteilnahme machen. Denn in der Vorschlussrunde bekommt es Struff mit dem französischen Qualifikanten Quentin Halys zu tun.

Struff und Halys haben einmal gegeneinander gespielt: 2023 in Indian Wells konnte sich Struff in drei Sätzen behaupten. Halys hat in seinem Viertelfinale gegen Gustavo Heide übrigens für ein Highlight gesorgt - indem er am Boden liegend mit der Vorhand einen Winner schoss.

Struff vs. Halys - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Quentin Halys gibt es ab 11 Uhr im Livestream bei tennistv.con und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad