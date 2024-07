ATP Gstaad: Matteo Berrettini kämpft sich weiter

Matteo Berrettini, Sieger in Gstaad von 2018 und Finalist von 2022, steht nach einem harterkämpften Zweisatz-Sieg gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime bei dem Turnier in der Schweiz dort zum dritten Mal im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 20:27 Uhr

Matteo Berrettini kommt langsam wieder in Form: Beim Turnier im Schweizer Gstaad hat der Italiener das Halbfinale erreicht – dabei musste er aber harte Arbeit auf dem Platz verrichten. Der 28-jährige Italiener musste gegen seinen kanadischen Widersacher in beiden Durchgängen bis in den Tiebreak – 7:6 (9:7), 7:6 (7:2) lautete das Ergebnis. Anders als im Tiebreak des ersten Satzes, in der beide Spieler gleich mehrfach ihren Aufschlag abgegeben hatten, machte Berrettini im zweiten Tiebreak kurzen Prozess. Früh nahm er Auger-Aliassime zweimal nacheinander den Service ab, setzte sich letztlich mit 7:2 durch.

Nun wartet Stefanos Tsitsipas im Halbfinale

Insgesamt sieben Breakchancen erspielten sich die beiden Akteure. Doch sowohl Berrettini (vier) als auch Auger-Aliassime (drei) konnten keine davon nutzen.

Im Halbfinale bekommt es Berettini mit dem topgesetzten Stefanos Tsitsipas (ATP 12) zu tun. Der 25-jährige Grieche bekundete beim 6:4, 6:3-Sieg gegen den 12 Jahre älteren Fabio Fognini (ATP 80) keinerlei Probleme