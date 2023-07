ATP Gstaad: Ramos-Vinolas und Cachin verhindern serbisches Finale

Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Gstaad stehen mit dem Spanier Albert Ramos-Vinolas und dem Argentinier Pedro Cachin zwei ungesetzte Spieler im Endspiel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2023, 15:27 Uhr

© Getty Images Albert Ramos-Vinolas steht in Gstaad im zwölften Endspiel seiner Karriere

Die Serben Miomir Kecmanovic und Hamad Medjedovic hätten sich in einem innerserbischen Duell um den Siegerpokal beim ATP-World-Tour-250-Event in Gstaad matchen können - hätten sie ihre jeweiligen Halbfinalpartien denn auch gewonnen. So stehen insgesamt doch etwas überraschend die beiden ungesetzten Spieler Albert Ramos-Vinolas und Pedro Cachin im Endspiel.

Zunächst bekam der in der Schweiz an zwei gesetzte Kecmanovic eine ordentliche Abreibung vom iberischen "Oldie but Goldie" Ramos-Vinolas. Nach 91 Minuten Spielzeit hieß es 6:2, 6:3 für den 35-Jährigen, der damit in seinem zwölften ATP-Tour-Finale um seinen gesamt fünften Titel auf der großen Herrentour spielen darf. Zuletzt war Ramos-Vinolas Anfang 2022 im argentinischen Cordoba erfolgreich gewesen.

Noch kürzeren Prozess machte der Südamerikaner Cachin mit dem bis dato stark aufspielenden Qualifikanten Medjedovic. Nur 64 Minuten dauerte das doch recht enttäuschende zweite Semifinale des Tages, in dem der Südslawe nicht annähernd an die Leistungen der Vortage anknüpfen konnte. Für den 28-Jährigen wäre ein Sieg in Gstaad gar der erste Turniererfolg auf höchster Ebene.

