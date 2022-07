ATP Gstaad: Ruud verteidigt Titel - und stoppt Berrettinis Serie

Casper Ruud hat das ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad gewonnen. Der Titelverteidiger besiegte im Finale am Sonntag Matteo Berrettini in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2022, 14:21 Uhr

© GEPA Pictures Casper Ruud hat seinen Titel in Gstaad verteidigt

Zwölf Matches in Serie hatte Matteo Berrettini nach seiner verletzungsbedingten Auszeit in Stuttgart, dem Londoner Queen´s Club und in Gstaad gewonnen, gegen Casper Ruud ging diese Serie nun zu Ende. Denn der norwegische Titelverteidiger setzte sich im fünften Duell mit Berrettini zum dritten Mal durch, gewann mit 4:6, 7:6 (4) und 6:2. Für Ruud war es der neunte Titel insgesamt, der dritte in der aktuellen Saison.

Beide Spieler hatten sich im Halbfinale nicht lange mit ihren jeweiligen Gegnern aufgehalten: French-Open-Finalist Ruud ließ Albert Ramos-Vinolas, der in Gstaad 2019 den Titel geholt hatte, nur zwei Spielgewinne. Berrettini wiederum setzte sich glatt gegen Dominic Thiem durch.

Für die Finalisten von Gstaad geht es nun weiter nach Kitzbühel. Auch dort gehen Casper Ruud und Matteo Berrettini als die beiden Topgesetzten in das Turnier. Und Ruud hat hat auch bei den Generali Open den Vorjahrestitel zu verteidigen.

