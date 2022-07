ATP Gstaad: Titelverteidiger Ruud stürmt ins Finale mit Berrettini

Casper Ruud ist auf überzeugende Weise in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad eingezogen. Der Titelverteidiger ließ Albert Ramos-Vinolas nur zwei Spiele und trifft im Finale auf Matteo Berrettini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2022, 15:15 Uhr

© Getty Images Casper Ruud fehlt in Gstaad noch ein Sieg zur Titelverteidigung

Die Konstellation vor den Halbfinalspielen beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad war ausgesprochen reizvoll: Denn mit Dominic Thiem (2015), Matteo Berrettini (2018), Albert Ramos-Vinolas (2019) und Titelverteidiger Casper Ruud standen vier Männer in der Vorschlussrunde, die in den Schweizer Alpen schon einmal den Titel geholt haben. In Sachen Spannung hätte es aber ruhig ein wenig mehr sein können an diesem Samstag in Gstaad.

Denn nach dem glatten 6:1 und 6:4 von Berrettini gegen Thiem ließ auch Casper Ruud nichts anbrennen. Lediglich 62 Minuten benötigte der Norweger, um sich gegen Ramos-Vinolas mit 6:2 und 6:0 zu behaupten. Im vergangenen Jahr hatte Ruud das Triple in Bastad, Gstaad und Kitzbühel geschafft. Dies wird der French-Open-Finalist in diesem Jahr nach der frühen Niederlage in Bastad nicht wiederholen können.

Die Ausgangssituation vor dem Endspiel ist offen: Vier Matches gab es bislang zwischen Berrettini und Ruud, die Bilanz ist ausgeglichen. Zuletzt waren sich die beiden in Madrid 2021 auf Sand begegnet. damals gewann Berrettini in zwei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad