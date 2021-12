ATP: Guido Pella nimmt sich verletzungsbedingt längere Auszeit

Der Argentinier Guido Pella möchte nach einer Knie-Verletzung seinem Körper mehr Zeit zur Erholung geben, um nach einer längeren Pause topfit auf die Tour zurückzukehren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2021, 19:13 Uhr

© Getty Images 2021 war ein richtig schlechtes Jahr für Guido Pella

2019 war das allerbeste Jahr für Guido Pella auf der ATP-Tour. Mit damals 29 Jahren holte sich der Argentinier beim ATP-World-Tour-250-Event von Sao Paulo (Brasilien) nicht nur seinen ersten Turniersieg auf der „großen“ Herrentournee, sondern knackte zur Mitte des Jahres auch punktgenau die Top 20 im ATP-Ranking. Ein weiterer Aufstieg in der Herrenwertung war mit dem spürbaren Aufwind des Südamerikaners durchaus realistisch. Doch dann kam COVID…

Zwangs-Pause nach absolutem Seuchenjahr 2021

War 2020 schon unter keinen guten Vorzeichen gestanden, entpuppte sich jedoch erst die kürzlich abgelaufene Saison 2021 zum richtigen Seuchenjahr für den heute 31-Jährigen. Zunächst musste Pella eine mühsame Quarantäne in Australien absitzen, bei der darauffolgenden Südamerika-Tournee wurde der Linkshänder dann tatsächlich positiv auf Corona getestet. Zu guter Letzt plagten den Mann von der „weißen Bucht“ mannigfaltige Verletzungen, besonders hartnäckige Probleme am Knie bekam Pella nicht in den Griff.

Am Ende des Jahres standen acht Matcherfolgen 18 Niederlagen gegenüber - im ATP-Ranking wird der Argentinier nur noch an Position 75 geführt. Zeit für Pella die Reißleine zu ziehen und seinem Körper eine längere Auszeit zu gönnen. Auf seinem Instagram-Profil informierte er seine Fans über die bevorstehende Zwangs-Pause: „Ich habe die Entscheidung getroffen, eine längere Behandlung zu beginnen und eine Weile von der Tour wegzukommen.“ Der Schützling von Jose Acasuso wird zu Beginn der Saison 2022 in Windeseile die Top 100 verlassen - bleibt nur zu hoffen, dass die Rückkehr in bessere Wertungsgefilde für Pella genauso rasch vonstatten gehen möge.