ATP: Gute Nachrichten - Für ITF-Erfolge gibt es ab 2022 mehr Punkte

Derzeit tagen die Gremien der ATP in Mailand und beraten über die Zukunft des Tennissports. Wie aus Kreisen von Spielern der ITF-Tour zu hören ist, sollen auf der dritten Ebene mehr Punkte ausgeschüttet werden.

Filip Misolic hat 2021 viel gewonnen - und wenig gepunktet

Filip Misolic steht derzeit auf Position 350 der ATP-Weltrangliste, der 20-jährige Österreicher hat in dieser Saison einige bemerkenswerte Leistungen gezeigt, wie etwa beim ATP-Challenger in Tulln, wo der den ehemaligen Halbfinalisten in Roland Garros Marco Cecchinato in drei Sätzen besiegte. Die Ausflüge auf die zweite Ebene des professionellen Tenniszirkus sollen sich für Misolic häufen, auch mithilfe der österreichischen Legende Jürgen Melzer, der mit Misolic derzeit probeweise trainiert.

Misolic hat in diesem Jahr fünf Events auf der ITF-Tour für sich entschieden, davon drei 15.000er und zwei 25.000er. Insgesamt hat das 70 Punkte für die ATP-Charts eingebracht, ein müder Lohn für ganz schön viel harte Arbeit. Ab Anfang 2022 soll dies nun besser werden: Dann wird ein Titel in der ITF-15k-Kategorie mit 15 Punkten belohnt, ein Erfolg bei einem ITF-25k-Event mit 25 Zählern. Das wären im Fall der Turniersiege von Misolic also immerhin 35 mehr als bisher.

Zum Vergleich: Das wären genau so viele Punkte, wie ein Semifinal-Einzug etwa beim derzeit laufenden Challenger in Roanne, Frankreich, brächte. Und dort waren immerhin Kapazunder wie Benoit Paire und Richard Gasquet am Start.

Die Aufwertung der ITF-Turniere wurde von der ATP zwar noch nicht offiziell verkündet, gut informierte Kreise haben diese aber schon über die sozialen Medien kommuniziert. Auch als Motivationsspritze für die Spieler auf der ITF-Tour. Unklar ist noch, ob die WTA bei den Änderungen mitziehen wird.