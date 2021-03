ATP Halle: Andrey Rublev, Roberto Bautista Agut und David Goffin ergänzen Teilnehmerfeld

Das ATP-500-Turnier in Hale bekommt prominenten Zuwachs. Andrey Rublev, Roberto Bautista Agut und David Goffin werden allesamt beim Rasenklassiker aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2021, 12:53 Uhr

Erst in der vergangenen Woche hatten die Veranstalter des ATP-500-Turniers in Halle/Westfalen die Teilnahmen von Daniil Medvedev, Roger Federer, Karen Khachanov und Kei Nishikori bekanntgegeben, nur wenige Tage später erhielt das Starterfeld hochkarätigen Zuwachs: Mit Andrey Rublev, Roberto Bautista Agut und David Goffin werden drei weitere Top-15-Spieler bei Deutschlands größtem Rasenevent aufschlagen.

"Die Verpflichtung dieses Spitzentrios zeigt, welches Renommee und welche Anerkennung wir bei den Profis genießen. Jeder dieser Spieler kann am Ende den Siegerpokal gewinnen", meinte Turnierdirektor Ralf Weber, der sich bereits jetzt über eine der besten Besetzungen der Turniergeschichte freuen darf.

Weber will weitere Stars nach Halle lotsen

Doch nicht nur Weber, sondern auch die Spieler freuen sich bereits auf das am 12. Juni beginnende Event. "Ich spiele im Moment sehr konstant auf hohem Niveau. Ich will auch in Halle ganz vorne mitmischen", erklärte Rublev, während Bautista Agut sich nach zwei Viertelfinalvorstößen (2017 und 2019) und einem Halbfinaleinzug 2018 auch heuer einiges ausrechnet: "Ich freue mich auf die Rückkehr nach Halle, ich spiele dort immer gutes Tennis und fühle mich sehr wohl."

Ebenfalls gute Erinnerungen an die Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen hat Goffin. Der Belgier erreichte vor zwei Jahren das Finale und möchte 2021 noch einen draufsetzen: "Es wäre schön, bei diesem Topwettbewerb auch mal den letzten Schritt zum Titel gehen zu können."

Leicht dürfte diese Aufgabe angesichts des starken Teilnehmerfeldes nicht werden, zumal Weber bereits an der Verpflichtung weiterer Weltklasseakteure arbeitet: "Wir befinden uns in aussichtsreichen Gesprächen und hoffen alsbald, weitere namhafte Topspieler zu verkünden."