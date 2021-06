ATP Halle: betway Match of the Day - Alexander Zverev vs Ugo Humbert

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Turniers von Halle im betway Match of the Day auf den Franzosen Ugo Humbert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2021, 11:50 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Alexander Zverev hatte zum Auftakt in Halle durchaus zu kämpfen: Drei Sätze brauchte der zweifache Finalist (2016, 2017) gegen Landsmann Dominik Koepfer, der zuletzt bei den French Open auch Roger Federer ordentlich Gegenwehr gegeben hatte.

Zverev will in Halle freilich um den Titel mitspielen, zwei Mal stand er bereits im Finale, 2016 unterlag er überraschend Florian Mayer, 2017 nicht ganz so überraschend dem Rekordchamp Federer.

Zverev nun erstmals gegen Ugo Humbert

Am Donnerstag geht es im betway Match of the Day nun gegen Ugo Humbert. Der Franzose hat sich in den vergangenen Jahren langsam, aber stetig nach oben gespielt in der ATP-Weltrangliste, mit Platz 31 ist er nur zwei Ränge hinter seiner Bestleistung notiert. 2020 hatte er seine ersten beiden Titel auf der ATP-Tour gefeiert, in Auckland und Antwerpen.

Dass er auf Rasen spielen kann, hat Humbert in der vergangenen Zeit bewiesen, konkret in 2019, wo er erstmals ATP-Turniere auf Gras spielte: Ein Achtelfinale in Wimbledon 2019 (Niederlage gegen Novak Djokovic) stehen hier auf dem Erfolgszettel sowie ein Halbfinale in Newport.

Auch aktuell ist Humbert in Form: In der vergangenen Woche in Stuttgart feierte er Siege über Marton Fucosics und Yannick Hanfmann und unterlag erst dem späteren Finalisten Felix Auger-Aliassime denkbar knapp zwei Mal im Tiebreak.

Es ist das erste Duell zwischen Zverev und Humbert.

Hier das Einzel-Tableau in Halle