ATP Halle: Rasenklassiker findet 2021 ohne Zuschauer statt

Das ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen wird in diesem Jahr vor leeren Rängen stattfinden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2021, 12:53 Uhr

Es ist eine Nachricht, die angesichts der Corona-Zahlen in Deutschland wenig Überraschung hervorruft: Beim ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen werden in diesem Jahr keine Zuschauer zugelassen sein. Das teilten die Veranstalter des Rasenevents am Donnerstag sämtlichen Ticketinhabern mit.

"Da für uns und unseren Turniernamenspartner, die Noventi Health SE, nach wie vor die Gesundheit unserer Besucher, Spieler, Partner und Mitarbeiter selbstverständlich im Vordergrund steht, bleibt uns leider nur die Möglichkeit, das Turnier in diesem Jahr ohne Besucher durchzuführen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wird es uns erst im nächsten Jahr wieder möglich sein, die Noventi Open vor Publikum auszutragen", heißt es in der Mitteilung.

Federer gibt Zusage für 2022

Die gekauften Tickets würden für das kommende Jahr aber selbstverständlich Gültigkeit für den jeweils erworbenen Wochentag behalten. Und es könnte sich durchaus lohnen, die Karten nicht zurückzugeben. Denn mit Roger Federer und Kei Nishikori sagten bereits zwei Superstars des Tennissports für 2022 zu.

Der Schweizer und der Japaner werden auch heuer in Halle/Westfalen an den Start gehen. Gesellschaft werden die beiden unter anderem von Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Roberto Bautista Agut, David Goffin und Karen Khachanov bekommen. Der Startschuss für das Event wird am 14. Juni fallen.