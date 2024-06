ATP Halle: Zverev unterliegt stark servierendem Hurkacz

Alexander Zverev hat das Halbfinale beim ATP 500er-Turnier im westfälischen Halle gegen Hubert Hurkacz 6:7(2), 6:4 verloren und damit den Einzug in das Endspiel verpasst.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.06.2024, 15:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev scheiterte im Halbfinale an Hubert Hurkacz.

Hier das komplette Match zum Nachlesen im Liveticker

Erst im von vielen Spielern gefürchteten siebten Spiel nahm das Match Fahrt auf. Zunächst servierten beide Kontrahenten bis zum 3:3 ungefährdet durch ihre Spiele. Doch dann wackelte Hubert Hurkacz erstmalig an diesem Tag und musste ganze vier Breakbälle abwehren. Pikant war dabei, dass das Spiel währenddessen auf Grund eines medizinischen Einsatzes auf der Tribüne für einige Minuten unterbrochen werden musste.

Da dies die einzig wirkliche brenzlige Situation des ersten Satzes bleiben sollte, entschied der Tiebreak über die Satzführung. Diese sicherte sich dann Hubert Hurkacz, der kleinere Fehler von Alexander Zverev ausnutzen konnte und den Tiebreak gewann. Mit der Führung im Rücken legte der Pole dann direkt nach und nahm Alexander Zverev das erste Aufschagspiel an diesem Tag ab.

Hurkacz bietet Zverev nicht mehr an

Ein Rückstand, den Alexander Zverev gegen einen gewohnt stark servierenden Hubert Hurkacz nicht mehr aufholen sollte. Nach 1:34 Stunde verwandelte der Weltranglistenneunte seinen ersten Matchball zum Sieg und dem Einzug in das Finale. Der Wackler im ersten Satz sollte also auch der einzige in diesem Match bleiben.

Im Endspiel wartet der Sieger des anschließenden zweiten Halbfinals zwischen Jannik Sinner und Zhizhen Zhang. Der Südtiroler, der als Weltranglistenerster die Setzliste in Halle anführt, konnte am Freitag im Viertelfinale Jan-Lennard Struff bezwingen und am Sonntag sein erstes Endspiel in Ostwestfalen bestreiten.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen