ATP Halle/Westfalen: Alexander Zverev startet mit ungefährdetem Sieg gegen Giron

Mit einer souveränen Leistung besiegte Alexander Zverev beim ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen in seiner Auftaktrunde den US-Amerikaner Marcos Giron glatt in zwei Sätzen und trifft morgen im Achtelfinale auf den Italiener Lorenzo Sonego.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 16:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ohne Probleme gegen Marcos Giron marschierte Alexander beim ATP-Turnier in Halle souverän ins Achtelfinale.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Nicht nur aufgrund seiner Position in der Weltrangliste mit Rang 3 ging Alexander Zverev beim ATP-500er-Rasenturnier in Halle als Favorit in seine Auftakt-Begegnung gegen Marcos Giron, schließlich musste der Hamburger in den drei bisherigen Begegnungen lediglich einen Satz gegen den US-Amerikaner abgeben.

Nach ausgeglichenem Beginn, in dem beide Spieler bei eigenem Service auch über Einstand gehen mussten, erspielte sich der 28-jährige Zverev im sechsten Spiel nach langer Rallye, mit etwas Unterstützung der Netzkante, die erste Break-Möglichkeit der Begegnung, die er anschließend auch nutzen konnte. Nach gehaltenem Service erkämpfte sich der Weltranglisten-3. in einem Marathonspiel mehrere Satzbälle und musste sich bis zu seiner fünften Möglichkeit gedulden, ehe er den letztlich deutlichen Satzgewinn fixieren konnte. Das letzte Spiel war auch einige Minuten unterbrochen, da eine Zuschauerin aufgrund einer weggebrochenen Werbebande leicht verletzt wurde und daraufhin sofort behandelt wurde.

Mit dem Momentum im Rücken legte der deutsche Olympiasieger in der Konsequenz seiner Schläge noch eine Schippe drauf und sicherte sich zum Start des zweiten Akts die ersten drei Spiele. Auch im weiteren Verlauf blieb der 24-fache ATP-Titelträger immer am Drücker und legte ein weiteres Break nach, um beim Stand von 5:1 zum Matchgewinn zu servieren. In souveräner Manier besiegelte Zverev mit einem Rückhand-Winner den 6:2, 6:1-Erfolg nach 77 Minuten.

Nach dem Match kommentierte der zufriedene Sieger: „Es war ein gutes Match für mich, in dem ich auf einem sehr hohen Level performen konnte. Zum Glück konnte ich die Ballwechsel kontrollieren und habe ihn deshalb nicht in sein Spiel kommen lassen.“

Im Achtelfinale sieht sich der deutsche Davis-Cup-Spieler dem Italiener Lorenzo Sonego gegenüber, der sich gestern mit einer starken Leistung gegen den Warsteiner Jan-Lennard Struff in zwei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Halle