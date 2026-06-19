ATP HalleWestfalen: Altmaier folgt Zverev mit Sieg gegen Medvedev ins Halbfinale

Daniel Altmaier ist mit einem hart erkämpften 6:4, 6:7 (5) und 6:4 gegen Daniil Medvedev ins Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen eingezogen.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 20:24 Uhr

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Daniel Altmaier in HalleWestfalen

Was für eine Leistung von Daniel Altmaier! Der deutsche Davis-Cup-Spieler ging im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen bis an seine körperliche. Grenzen und besiegte Daniil Medvedev schließlich mit 6:4, 6:7 (5) und 6:4. Damit steht Altmaier erstmals in der Vorschlussrunde des Traditions-Events in HalleWestfalen.

Das freute natürlich auch Dustin Brown, der sich während der Rasen-Saison 2026 ja zum Betreuerteam von Altmaier gesellt hat.

Der Gegner in der morgigen Vorschlussrunde. wird erst im letzten Match des Tages ermittelt. Da treffen Félix Auger-Aliassime und Frances Tiafoe aufeinander.

Zuvor hatte es zwei richtig enge Matches gegeben: Zunächst setzte sich Taylor Fritz in einer Wiederauflage des Endspiels von Stuttgart am vergangenen Sonntag nach Abwehr von Matchbällen gegen Ben Shelton im Tiebreak des dritten Satzes durch. Danach gewann Alexander Zverev gegen den Belgier Raphael Collignon mit 7:6 (10) und 7:6 (2).

Hier das Einzel-Tableau in Halle

