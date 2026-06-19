ATP HalleWestfalen live: Alexander Zverev vs. Raphael Collignon im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Raphael Collignon treffen im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 19:53 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft heute erstmals auf Raphael Collignon

Es wird die erste Begegnung zwischen Zverev und Collignon werden - in die der Deutsche natürlich als hoher Favorit gehen wird. Zumal nach der sehr konzentrierten Vorstellung gegen Landsmann Yannick Hanfmann am Donnerstag.

Raphael Collignon war da ja nach Zverev dran. Und konnte sich gegen Mattia Bellucci in drei Sätzen behaupten.

Zverev vs. Collignon - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Raphael Collignon gibt es ab 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in HalleWestfalen